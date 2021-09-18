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Новости 19:50

Прожившие менее четырех месяцев в осажденном Ленинграде блокадники получат по 50 тысяч рублей из бюджета Петербурга

фото ЗакС политика Прожившие менее четырех месяцев в осажденном Ленинграде блокадники получат по 50 тысяч рублей из бюджета Петербурга

На совещании губернатора Александра Беглова с членами правительства Петербурга было принято решение единовременно выплатить 50 тысяч рублей петербуржцам, прожившим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, сообщили в Смольном.

В Смольном отметили, что блокадники, прожившие в осажденном городе менее четырех месяцев, не имеют статуса федеральных льготников - в отличие от награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", о выплатах которым объявил ранее президент Владимир Путин.

Беглов предложил внести поправки в Социальный кодекс Петербурга. По нему петербуржцам, проживавшим в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев, из городского бюджета предоставляются те же меры социальной поддержки, что и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда". По подсчетам Смольного, в Петербурге 2 150 таких горожан. Беглов поручил подготовить постановление о предоставлении им единовременной выплаты им из городского бюджета

 


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