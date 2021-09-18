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Аппарат омбудсмена Петербурга получил 269 значительных жалоб на нарушения на выборах

фото ЗакС политика Аппарат омбудсмена Петербурга получил 269 значительных жалоб на нарушения на выборах

Аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге получил 269 сообщений о нарушениях на выборах, которые требуют проверки со стороны ЦИК и правоохранителей, сообщили представители омбудсмена.

Такое количество сообщений поступило к 19:00 18 сентября на горячую линию омбудсмена. В их числе - сведения о "каруселях" (например, в УИК №№ 392, 397, 2234, 2235, 2242), выдаче бюллетеней гражданам, которые не имели права голосовать на этом участке, отстранение члена комиссии, который зафиксировал это нарушение (УИК №2188). 

Также на линию сообщили о нападении на члена УИК № 28 с правом совещательного голоса, препятствовании работе и отказы в рассмотрении жалоб членов УИК и наблюдателей от партий (УИК №№ 28, 104, 346, 1992), запрете ЧПСГ вести съемку (председателями ТИК № 20 и 59 - на избирательных участках УИК №№ 1635, 1639, 1806), признаках принуждения к голосованию (УИК №№ 343, 1298, 2193), вбросах бюллетеней или попытках это сделать (УИК №№ 16, 341, 1615, 1782, 1794), нарушениях при надомном голосовании (УИК №№ 25, 225, 341, 346, 1398, 2087, 2091), отсутствии условий для сохранности бюллетеней (УИК №№ 12, 16, 45, 578, 1280, 1635, 2087, 2190).

Также сотрудник аппарата омбудсмена, наблюдая за видеотрансляцией с избирательных участках, заметили, что после 22:00 в большинстве помещений, где хранится избирательная документация, выключили свет. 17 сентября после окончания голосования временно прекращалась видеотрансляция из помещений УИК №№ 1991 и 1992. В помещении УИК № 1518 с 00:21 18 сентября видеотрансляция не велась.  Все это не позволило представителям омбудсмена удостовериться в сохранности сейф-пакетов.

 


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