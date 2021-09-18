В МО "Ланское" ловили "карусельщиков", у одного из задержанных найден чужой паспорт

Вечером 18 сентября к школе №106, где находятся участковые избирательные комиссии УИК №1810 и №1809, пришла группа подозрительных людей, которые якобы хотели проголосовать на двух участках. После неудачной попытки сбежать от сотрудников полиции, у одного из возможных нарушителей нашли паспорт на имя другого человека, сообщил член ТИК №9 Даниил Кен.

По словам члена комиссии №1809 с правом совещательного голоса Льва Новченко, предполагаемых "карусельщиков" было около четырех. Они перемещались между участками. Ранее их уже видели на других избирательных участках. Когда присутствующие члены комиссии и кандидаты в местный совет МО "Ланское" Дмитрий Лысов и Илья Мохов поинтересовались у молодых людей, с какой целью они пришли на участок, они начали отвечать, что просто хотели зайти в туалет. Когда к разговору подключились сотрудники полиции и попросили предъявить документы, они начали говорить, что не имеют с собой паспортов. Двое из них, попытались убежать от сотрудников полиции, но силовики оказались быстрее. Как сообщил Даниил Кен, у одного из вероятных нарушителей был с собой паспорт на имя другого человека. Тех, кто пытался убежать, посадили в полицейский автомобиль. Ещё двоих, по словам Лысова, полиция решила отпустить. Видеозапись неудавшегося побега опубликовал кандидат в депутаты МО "Ланское" Илья Мохов.

Где именно могли проголосовать "карусельщики" - неизвестно. Даниил Кен рассказал ЗАКС.Ру, что они могли получить бюллетени на участке №1810, но зампредседателя комиссии Константин Охота заявил, что на его участке обошлось без происшествий. Наблюдатели на участке тоже не заметили ничего подозрительного. Узнать, встречали ли "карусельщиков" в соседнем УИК №1809 не получилось. Председатель комиссии Юлия Чубырева, сотрудница отдела культуры в МО "Ланское", снова отказалась что-либо комментировать.

Константин Леньков