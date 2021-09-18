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Новости 18 сентября, 21:01

Шишкина просит ЦИК разобраться с требованиями справок о вакцинации от ЧПСГ и наблюдателей

фото ЗакС политика Шишкина просит ЦИК разобраться с требованиями справок о вакцинации от ЧПСГ и наблюдателей

Глава петербургского отделения "Справедливой России – За правду" Марина Шишкина обратилась в Центризбирком и Горизбирком из-за информации о якобы готовящихся провокациях, связанных с эпидемиологическими правилами из-за коронавируса, сообщили представители партии.

По словам справедливороссов, они узнали, что в ТИК № 26 в Красносельском районе якобы готовится решение о недопуске на избирательные участки без справок о вакцинации от коронавируса членов участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей и иных лиц, имеющих право присутствовать в помещении для голосования в ходе дня голосования. Они опасаются, что особенно строго это нововведение будут применять при подсчете голосов избирателей.

Шишкина подчеркнула, что такая позиция "представляется абсолютно неправомерной и противоречит как избирательному законодательству, так и требованиям Роспотребнадзора". Она указала, что документом "не предусмотрена обязательная вакцинация участников избирательного процесса, в том числе членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателей".

Также она указала, что ЦИК сообщал партии, что "вакцинация от COVID-19 участников избирательного процесса не предусмотрена" в их рекомендациях и Памфилова неоднократно заявляла о добровольности прививки.

Шишкина просит ЦИК оперативно разъяснить территориальным и участковым избиркомам Петербурга недопустимость и незаконность требования документов о вакцинации от ЧПСГ, кандидатов, наблюдателей и других лиц, имеющих право присутствовать в помещении для голосования в ходе дня голосования, в том числе при подсчете голосов избирателей.


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