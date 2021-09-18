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Новости 18 сентября, 21:50

В Горизбиркоме Петербурга ответили на претензию о семейном родстве председателя УИК и кандидата

фото ЗакС политика В Горизбиркоме Петербурга ответили на претензию о семейном родстве председателя УИК и кандидата

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин высказался о жалобе партии "Справедливая Россия – За правду" на кандидата-списочника от "Единой России" Василия Позднякова. Эсеры заявили, что он приходится мужем председателю участковой избирательной комиссии № 114 на Васильевском острове Анастасии Поздняковой.

"Разбирались с этой информацией. В 2017 году они развелись", - заверил Кузьмин.

Напомним, федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" не позволяет членам избиркомов с правом решающего голоса быть близкими родственниками кандидатов.


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