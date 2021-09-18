           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18 сентября, 22:10

На избирательном участке в МО "Ульянка" сейф передвинули из-под камеры видеонаблюдения

фото ЗакС политика На избирательном участке в МО "Ульянка" сейф передвинули из-под камеры видеонаблюдения

В партии "Справедливая Россия – За правду" сообщили, что 18 сентября после завершения голосования на избирательном участке № 757 (МО "Ульянка") три неизвестные девушки передвинули сейф, в котором должны храниться бюллетени. Его поставили так, что он пропал из-под угла обзора камеры видеонаблюдения. 

Инцидент произошел в период с 21:38 до 21:44. Эсеры заметили его, наблюдая за камерами с участков. Видеозапись "перестановки" сейфа опубликована в Telegram-канале депутата ЗакСа Надежды Тихоновой

На участок выехала кандидат в депутаты городского парламента, глава МО "Ульянка" Оксана Хлебникова, рассказали ЗАКС.Ру в партии. На место происшествия вызвали полицию.   

На звонки ЗАКС.Ру в УИК № 757 не ответили.

Кандидат в депутаты Заксобрания от Партии роста, замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов сообщил ЗАКС.Ру, что подобная ситуация случилась и на участках №№ 758 и 771, которые находятся в здании одной школы № 392 с 757-м УИК. По его словам, судя по камерам, сейфы там тоже передвинули три девушки.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости19 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru