На избирательном участке в МО "Ульянка" сейф передвинули из-под камеры видеонаблюдения

В партии "Справедливая Россия – За правду" сообщили, что 18 сентября после завершения голосования на избирательном участке № 757 (МО "Ульянка") три неизвестные девушки передвинули сейф, в котором должны храниться бюллетени. Его поставили так, что он пропал из-под угла обзора камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел в период с 21:38 до 21:44. Эсеры заметили его, наблюдая за камерами с участков. Видеозапись "перестановки" сейфа опубликована в Telegram-канале депутата ЗакСа Надежды Тихоновой.

На участок выехала кандидат в депутаты городского парламента, глава МО "Ульянка" Оксана Хлебникова, рассказали ЗАКС.Ру в партии. На место происшествия вызвали полицию.

На звонки ЗАКС.Ру в УИК № 757 не ответили.

Кандидат в депутаты Заксобрания от Партии роста, замглавы МО "Ульянка" Павел Кондрашов сообщил ЗАКС.Ру, что подобная ситуация случилась и на участках №№ 758 и 771, которые находятся в здании одной школы № 392 с 757-м УИК. По его словам, судя по камерам, сейфы там тоже передвинули три девушки.