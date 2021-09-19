Полицейские силой вывели кандидата в ЗакС Сорокина с избирательного участка

Около полуночи 18 сентября сотрудники полиции с применением грубой силы вывели кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга по 9-му округу Никиту Сорокина ("Яблоко"). В результате инцидента претендент на депутатский мандат оказался в травмпункте, об этом ЗАКС.Ру сообщил сам кандидат.

Полицейские начали применять силу после того, как Сорокин отказался покидать избирательный участок №1459, на котором ранее представитель "Яблока" сообщал о пропаже около 300 бюллетеней.

— Меня душили, выкручивали руки, сдавливали ноги. Максимально пытались сделать мне больно, чтобы я отпустил кушетку, за которую я держался. К выходу они тащили меня уже с этой кушеткой, — рассказал Сорокин.

Он добавил, что силовики использовали различные болевые приёмы: давили коленом на шею, пытались пережать сухожилия на руках.

Он согласился покинуть помещение лишь после того, как сотрудники начали угрожать ему статьей о неповиновении требованиям представителей власти. Они хотели надеть на него наручники, но, как рассказал Сорокин, один из полицейских сказал, что делать этого "ни в коем случае нельзя". Выводили его через запасной выход, чтобы не пересечься с его сторонниками и членами комиссии с правом совещательного голоса, среди которых была супруга Сорокина Ольга. Все это время они ждали на улице и требовали прекратить насилие.

Сорокин - инвалид второй группы. Сейчас он находится у травмпункта, чтобы зафиксировать полученные в результате инцидента повреждения. После стычки с полицией у него болят руки и ему тяжело дышать.

Константин Леньков / изображение: скриншот видео "Наблюдателей Петербурга"