Второй день выборов: Температура повышается

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

На второй день голосования, 18 сентября, в Петербурге в ход пошли антикоронавирусные меры: членов комиссий просили покинуть участки во время санобработки и проветривания, а кого-то "убирали" под предлогом повышения у них температуры тела. В ряде УИКов кандидаты и члены комиссий поймали вероятных "карусельщиков" - для этого устраивались слежки и погони. Но "жара" началась ночью...

Сложная эпидемиологическая ситуация

На второй день выборов в Петербурге двух членов участковых комиссий попытались удалить с участков из-за якобы повышенной температуры тела. Член комиссии с правом совещательного голоса (ЧПСГ) УИК №1500 (Невский район) Семен Барков рассказал ЗАКС.Ру, что его попытались вывести с участка из-за шмыгающего носа. Председатель комиссии Лилия Семенова вызвала скорую помощь, которая установила температуру тела Баркова - 37 градусов, рассказал ЧПСГ. Барков уточнил, что решение о госпитализации принято не было, и он просто продолжил свою работу.

Похожий случай произошел на избирательном участке №1803 (Приморский район). Члена этой комиссии Глеба Смирнова коллеги общим решением отстранили от работы. Причиной стала его якобы высокая температура - 38,5 градусов, заявила председатель избиркома Елизавета Короткова. Она напомнила о сложной "ситуации с коронавирусом в стране".

На участок даже два раза вызвали скорую помощь, чтобы подтвердить "диагноз". Медики зафиксировали другую температуру - 36,9 градусов - и остались недовольны очередным "ложным" вызовом, пообещав сообщить начальству о "вредительстве" со стороны членов УИК. Смирнов остался на участке уже в качестве неформального наблюдателя.

Строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора о противодействии коронавирусу вознамерились и на других участках. В частности, проводить санитарную обработку решили на УИК №1379, что в итоге обернулось приездом полиции и составлением заявлений.

- Члены избирательной комиссии доставали бюллетени для того, чтобы использовать их в процессе волеизъявления граждан. Когда этот сейф закрывали, я увидел, что лежит бюллетень, где в одной из клеточек стоит галочка. Дальше, когда я говорил: "Давайте, пожалуйста, откроем и посмотрим, верно ли я увидел", мне сказали: "Нет", - рассказал член УИК №1379 с правом совещательного голоса Кирилл Никитин.

По его словам, отрицательно ответила ему председательница комиссии Ангелина Колотвина. Ближе к 11:00 часам глава УИК объявила о санитарной обработке помещения и попросила всех выйти, рассказал Никитин. После этого мероприятия он заметил, что бумага, которой опечатан сейф, наклеена уже иначе. ЧПСГ рассказал, что сообщил о произошедшем членам других комиссий в чате. Член вышестоящего территориального избиркома №27 Максим Иванов пересмотрел запись с камеры видеонаблюдения и заметил неизвестную женщину у сейфа, во время "санитарной обработки".

На распространенной им видеозаписи видно, что члены комиссии покидают помещение для голосования, но некая женщина с бумагами в руках подходит к сейфу и присаживается около него. Затем обзор камеры загораживает неизвестный предмет, в открытых для обзора местах видно расхаживающую по залу сотрудницу полиции и моющую полы уборщицу.

На УИК №1379 приехали кандидаты по территории и вызвали сотрудников МВД. Кандидат в депутаты Законодательного собрания по округу №20 Дмитрий Хорзов на месте написал заявление в полицию. Позже в УИК прибыла следственно-оперативная группа УМВД России по Московскому району. Сотрудник группы зафиксировал расположение вещей на участке, камеру с балюстрадой и бумажную пломбу на сейфе.

Общаться с корреспонденткой ЗАКС.Ру группа полицейских не захотела. Не удалось получить комментарий и у председателя УИК Колотвиной. Она заявила, что разговаривать будет с полицией.

Уже вечером член ТИК №27 Иванов сообщил, что ему отказали в просмотре видеотрансляции с участков после истории с видео с УИК №1379. При этом, ранее территориальный избирком своим решением сделал его ответственным за средства видеонаблюдения.

- Мне сказали, что доступ к видео есть только по логину и паролю, а компьютер, который стоит в территориальной избирательной комиссии, им сейчас нужен, и они не могут мне его просто предоставить. Я говорю: "Хорошо. Дайте мне логин и пароль, я с другого компьютера зайду". Мне сказали: "Мы вам ничего не дадим. Вы вчера посмотрели, этого достаточно. Жалуйтесь", - рассказал Иванов.

По его словам, диалог шел с заместителем председателя ТИК №27 Иваном Ефимовым. Последний в разговоре с ЗАКС.Ру попросил официальный запрос. Он заявил, что ему надо проверить информацию и на запрос ответят в установленное законом время.

Не санитарной обработкой, а проветриванием аргументировали удаление наблюдателей и членов комиссии с участка в УИК №61, рассказал ЗАКС.Ру кандидат в депутаты Арнольд Баклицкий. Он сообщил, что просил председателя комиссии Вячеслава Неверова перенести в помещение для голосования всю документацию.

- Со мной вступили в дискуссию. Вышли несколько людей, они не представились. <...> Одна из женщин мне сказала: "Выйдете, сейчас будет проветривание", - рассказал Баклицкий.

Он уточнил, что события происходили за полчаса до завершения голосования. Оказалось, что на участке даже имеется график проветривания, отметил Баклицкий. Кандидат добавил, что после того, как он начал снимать происходящее на видео и напомнил о верховенства федерального закона над графиком проветривания, "они все разбежались".

Ранее Санкт-Петербургская избирательная комиссия уже сообщала, что при проветривании нельзя насильно удалять с участков наблюдателей и членов комиссий. На вечернем брифинге 18 сентября член Горизбиркома Юрий Кузьмин повторил это разъяснение.

- Мы понимаем, что это требование Роспотребнадзора, с одной стороны, рекомендации Роспотребнадзора. С другой, у нас в избирательном законодательстве, при проведении выборов есть права членов комиссий с правом совещательного голоса, есть права наблюдателей - удалять принудительно никого нельзя. Можно только просить. <...> До сведения участковых комиссий это довели, запретили это (заставлять уходить с участка - прим. ЗАКС.Ру) делать, - заявил Кузьмин.

Погони за вероятными "карусельщиками"

Второй день голосования в Петербурге запомнился и сообщениями о людях, которые предположительно участвовали в "каруселях" - голосовали несколько раз на разных участках. Об одном таком случае ЗАКС.Ру поведал депутат муниципального образования "Гавань" Сергей Кузин.

Он сообщил, что на УИК №114 (Василеостровский район) встретил двух мужчин, которые привлекли его внимание. Кузин попросил члена комиссии уточнить, что "избиратели" проголосовали на участке - тот подтвердил факт волеизъявления и прислал фото.

- Далее я просто сел в машину и поехал за ними до следующего избирательного участка, - рассказал мундеп.

По его словам, на УИК №134 мужчины снова получили бюллетени и попытались проголосовать. Депутат пресек это и передал "избирателей" полицейским. Кузин уточнил, что мужчин посадили в полицейскую машину и отправили в отдел №16. Что с ними произошло дальше, мундепу неизвестно. Сам он написал заявление в полицию, сказал депутат.

На другом участке Василеостровского района - №152 - тоже поймали вероятных "карусельщиков". Депутат МО "Литейный округ" Сергей Трошин сообщил ЗАКС.Ру, что полицейские проверили документы у двух "избирателей" - оказалось, что у них нет регистрации в округе.

Погоня за молодыми людьми, которые якобы пытались голосовать на УИК №1809 и №1810, прошла в Приморском районе. Кандидаты в местный совет МО "Ланское" Дмитрий Лысов и Илья Мохов поинтересовались у четырех человек на выходе из здания, зачем они пришли на участок, следует из опубликованной Моховым видеозаписи. На ней видно, что двое молодых людей начали убегать, когда полицейские попросили их показать документы. Сотрудники правоохранительных органов их догнали. Позже этих двоих погрузили в полицейский автомобиль. Тех, кто не пытался убежать, отпустили. Член ТИК №9 Даниил Кен заявил, что у одного из парней был с собой паспорт на имя другого человека.

Ночь с полицией

С закрытием участков инциденты не завершились. Уже под ночь 18 сентября "Справедливая Россия - За правду" сообщила, что на избирательном участке № 757 после завершения голосования три неизвестные женщины передвинули сейф, в котором должны лежать бюллетени. После манипуляций ящик пропал из поля зрения видеокамеры, следует из опубликованного партией видео. Эсеры же сообщили о якобы наличии посторонних ночью на участках №№ 1115, 1116 и 1189.

О ночном проникновении в здание, где находится УИК №1662, ЗАКС.Ру рассказала член этой комиссии с правом совещательного голоса Анастасия Федосеева. Она сообщила, что задержалась у избирательного участка после его закрытия и около 22:52 часов увидела входящую в здание женщину. По словам Федосеевой, женщина держала в руках прозрачные пакеты, внутри которых предположительно находились бумаги.

Вышла неизвестная уже без пакетов. Вызванные Федосеевой сотрудники полиции прошли с ней в здание, а на выходе заявили, что с бюллетенями все в порядке, а в пакетах были продукты. Женщина назвалась заведующей столовой школы, где находится избирательный участок. Федосеева же настаивала, что в пакетах были бумаги, и просила показать их - полиция этого не позволила.

Проблемы с бюллетенями вероятно были и на УИК №1459. Кандидат в депутаты ЗакСа по округу, где находится комиссия, Никита Сорокин еще около 23:00 часов рассказал ЗАКС.Ру, что в помещении избиркома не могут найти неиспользованные бюллетени. Сорокин решил остаться на участке до выяснения обстоятельств и вызвал полицию.

Следующее сообщение о кандидате поступило от "Наблюдателей Петербурга". На опубликованной организацией видеозаписи (мы не можем дать на нее ссылку из-за наличия мата на видео) видно, как внутри здания полицейские держат Сорокина, а один из силовиков применил к нему удушающий прием.

- Меня душили, выкручивали руки, сдавливали ноги. Максимально пытались сделать мне больно, чтобы я отпустил кушетку, за которую я держался. К выходу они тащили меня уже с этой кушеткой, - рассказал ЗАКС.Ру кандидат после произошедшего.

Он добавил, что силовики давили ему коленом на шею, пытались пережать сухожилия на руках. Причина таких поступков - желание вывести его с избирательного участка, заявил Сорокин. Полицейским удалось достичь цели.

София Саттарова