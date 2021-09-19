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Олимпийские призёры разных лет проголосовали на выборах в Петербурге

фото ЗакС политика Олимпийские призёры разных лет проголосовали на выборах в Петербурге

Минувшим днём, 18 сентября, в Петербурге свои голоса за будущих депутатов Госдумы и Заксобрания отдали известные спортсмены, призёры Олимпийских игр разных лет.

В разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" член Горизбиркома с правом решающего голоса Юрий Кузьмин уточнил, что в электоральном процессе принимают учатие чемпионы разных поколений. Один из них — чемпион по гребле на каноэ Павел Харин, завоевавший золотую и серебряную медали на XVI Олимпийских играх в Мельбурне (1956 год). Пожилой спортсмен, голосуя, заявил, что ему по нраву идея с трёхдневным голосованием.

Также на УИК № 116 приходил выбирать депутатов петербургский тхэквондист Михаил Артамонов, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

"Я считаю, что важно прийти и проголосовать. Таким образом ты выполняешь свой долг перед страной, выбираешь ответственных людей — руководителей нашей страны. Мои родственники и друзья также принимают участие в выборах, которые проходят в течение трёх дней, потому что все понимают, что это важное событие", – приводит слова Артамонова "Петербургский дневник".

О том, как в Петербурге прошёл второй день голосования, читайте в материале ЗАКС.Ру.


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