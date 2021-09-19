"Голос" принял предложение Памфиловой выступить в Центризбиркоме с докладом о выборах

Наблюдающее за ходом электорального процесса в России движение "Голос"* приняло предложение главы Центризбиркома Эллы Памфиловой выступить с докладом во вверенном её органе, уведомил председатель движения Григорий Мельконьянц.

"Мы при любых возможностях стараемся осуществлять взаимодействие с Центризбиркомом. Если есть запрос на получение от нас достоверной информации, нашей оценки избирательного процесса, то мы, конечно, эту оценку, информацию предоставим", - сообщил Мельконьянц в разговоре с "Дождём"**.

Накануне другой сопредседатель "Голоса" Станислав Андрейчук заявил, что, по его мнению, фальсификаций на нынешних российских выборах не избежать. В ответ на этот "демарш" Памфилова предложила движению выступить в стенах ЦИК с собственным докладом. Чиновница считает деятельность "Голоса" "абсолютно целенаправленной, спланированной, хорошо финансируемой из-за рубежа кампанией".

*"Голос" включён Минюстом РФ в перечень НКО-иноагентов

**"Дождь" внесён Минюстом РФ в перечень СМИ-иноагентов