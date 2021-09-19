"Организованное действие непонятных сил": Ржаненков о "карусельщиках" в Центральном районе

Руководитель комитета по социальной политике Александр Ржаненков, выдвигающийся в петербургское Заксобрание по Центральному району, в котором наблюдатели обнаруживали "карусели", считает, что нелегитимным процессом руководят некие силы, а все эти истории похожи на фейк.

Одних и тех же молодых людей на двух центральных УИК наблюдал и корреспондент ЗАКС.Ру, и член территориального избиркома Виктория Андреева, нашедшая подтверждение "каруселям".

"Это организованное действие непонятных сил. Что тут сделаешь? Обращаться в правоохранительные органы с моей стороны некорректно. Я конечно, могу. Но, наверное, это могут быть фейки", – поделился соображениями Ржаненков с "Ротондой".

В ответ журналисты подчеркнули, что выдвиженец мог бы указать на "карусели" своим наблюдателям, на что он заметил следующее: "Ни одного наблюдателя у меня нет. Я не считаю это необходимым. Не хочу, чтобы кто-то мне помогал и мною занимался", – резюмировал Ржаненков.

Напомним, что соперниками Ржаненкова по 2 округу являются Борисы Вишневские — "оригинал" Борис Лазаревич и его "двойники" Борис Иванович и Борис Геннадьевич.