Главу штаба Пивоварова не пускают к нему на УИК в изоляторе

Татьяна Усманова, глава избирательного штаба оппозиционера Андрея Пивоварова, находящегося в СИЗО-1 Краснодара и баллотирующегося в Госдуму, сообщила о том, что ее не пускают на избирательный участок на территории изолятора. Несмотря на все требующиеся документы, имеющиеся у нее на руках, ей не дают проникнуть в помещение.

"Они решили по беспределу нарушить закон: недопуск ЧПСГ в помещение для голосования является грубым нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность (ст. 5.6 КоАП). Интересно, что члены комиссии пытаются от нас скрыть?" – говорится в социальных сетях группы поддержки политика.

Напомним, что петербургского оппозиционера Пивоварова задержали в конце мая в Пулково, сняв в самолета, после чего этапировали в Краснодар. Ему инкриминируют прошлогодний пост в Facebook, указывающий, по версии следствия, на осуществление деятельности нежелательной организации ("Открытки"). Партия "Яблоко", несмотря на помещение Пивоварова под стражу, решила включить его в региональный список по Краснодарскому краю. Из СИЗО политик безуспешно обращался к высокопоставленным чиновникам, призывая их дать ему возможность провести полноценную предвыборную кампанию.