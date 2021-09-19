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Новости 10:57

В ЦИК сетуют на круглосуточные DDoS-атаки на электронные сервисы для голосования

фото ЗакС политика В ЦИК сетуют на круглосуточные DDoS-атаки на электронные сервисы для голосования

Зампред Центризбиркома Николай Булаев рассказал о том, что сетевые злоумышленники не перестают атаковать системы, созданные для электронного голосования.

"Специалисты докладывают, что DDoS-атаки идут практически в круглосуточном режиме в той или иной степени агрессивности, но, мне кажется, это обычная практика. Мы научились достаточно успешно с этим справляться, системы защиты справляются", – приводит его слова "Интерфакс".

Отметим, что в 2021 году электронным способом можно проголосовать в семи регионах. Кибератаки, по свидетельству члена Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова, на столичные сервисы для дистанционного голосования, начались еще утром первого дня выборов, 17 сентября.

Вечером 17 сентября глава СК Александр Бастрыкин велел подчиненным провести проверку обстоятельств DDoS-атак, выразив уверенность в том, что они осуществляются из-за границы.


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