Тихонова пожаловалась на подмену сейф-пакетов на УИК № 758

На избирательном участке №758 в Красносельском районе минувшей ночью осуществили подмену сейф-пакетов, о чем в своем Telegram-канале сигнализировала депутат ЗакСа и кандидат в депутаты Госдумы Надежда Тихонова. По ее информации, вызванные на место полицейские тоже стали свидетелями сейфов, лишенных пломб.

"Утром сейфы вскрыли в присутствии кандидата в ЗакС от СРЗП Оксаны Хлебниковой. Номера сейф-пакетов в сейфах не совпадают с актами", – пишет Тихонова.

Кандидат-справедливоросс предлагает общественности "запомнить лицо" председателя участковой комиссии, Ирины Кроткевич.