В России снова насчитали свыше 20 тысяч случаев COVID-заражений за сутки

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 20 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 145 случаев инфицирования меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 793, а сумели поправиться 13 418 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 2376 новых больных, в Петербурге — 1834 (на 43 больше, чем накануне), в Подмосковье — 1004. За прошедшие сутки в Петербурге поправился 501 человек, которым был поставлен диагноз "коронавирус", и скончалось 40 (накануне — 36).

В мире Россия занимает пятое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.