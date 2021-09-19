Псковская область обогнала другие регионы СЗФО по явке на выборах депутатов ГД - 28,9%

Явка избирателей на выборы депутатов Госдумы в Псковской области за два прошедших дня составила 28,9%, это рекорд среди остальных регионов СЗФО.

Так, в Вологодской области за два дня на участки пришли 26,64% жителей, в Калининградской области — 25,53%, в Ненецком автономном округе — 24,87%, в Новгородской области — 24,76%.

Голосовать в Архангельской области решили 24,63% избирателей, в то же время на Новой Земле явка составила 91,14%.

В Мурманской области свои голоса отдали 23,9% избирателей (без учета результатов дистанционного голосования).

В Ленинградской области за 17 и 18 сентября проголосовали 23,74% избирателей, в Карелии — 22,77%, в Коми — 22,42%.

Ранее в петербургском Горизбиркоме отчитались, что на второй день голосования, 18 сентября, к 20:00 выбирать федеральных парламентариев пришли 20,44% жителей Северной столицы с правом голоса.

В ЦИК констатировали, что явка в Петербурге является одной из самых низких по стране.