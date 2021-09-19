Из-за скандалов на выборах "Справедливая Россия" потребовала отставки главы Красносельского района Петербурга

Партия "Справедливая Россия – За правду" намерена обратиться к губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием отправить в отставку главу Красносельского района Олега Фадеенко, сообщила лидер петербургских справороссов Марина Шишкина на онлайн-брифинге 19 сентября.

Она заявила, что многочисленные нарушения, которые происходили ночью на избирательных участках в местных школах, не могли происходить без ведома районного главы. Шишкина отметила, что если даже он не знал о происходивших инцидентах, то тем более не может руководить администрацией, поскольку не контролирует ситуацию.

– Мы поняли, что честных выборов в Санкт-Петербурге в Госдуму и Законодательное собрание не получилось, – заявила Шишкина.

Кандидат в депутаты Госдумы по округу № 212, в который входит Красносельский район, Надежда Тихонова назвала несколько наиболее возмутительных нарушений, которые случились на избирательных участках района за последнюю ночь. Это, в том числе, случай в помещении УИК № 757, где три неизвестные женщины передвинули сейф так, чтобы он не попадал под угол обзора камер видеонаблюдения.

Кроме того, в здании УИК № 115 по видеотрансляции ночью обнаружили постороннего, рассказала Тихонова. Туда отправилась сама кандидатка вместе с сотрудниками полиции. Внутрь их не пустил сторож школы, а полицейскому даже пришлось перелезать через забор.

Тихонова добавила, что получает сообщения о "каруселях" на избирательных участках прямо во время брифинга.

Также она напомнила, что еще в июле жаловалась в ЦИК на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии перенести 64 комплекса обработки избирательных бюллетеней из Красносельского в другие районы города. А перед выборами эсерка обращала внимание на массовую "миграцию" членов участковых комиссий из Московского в Красносельский район.