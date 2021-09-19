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Беглов подписал постановление о выплатах блокадникам, прожившим в осаждённом Ленинграде менее 4-х месяцев

фото ЗакС политика Беглов подписал постановление о выплатах блокадникам, прожившим в осаждённом Ленинграде менее 4-х месяцев

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление, согласно которому блокадникам, прожившим менее четырёх месяцев в осаждённом городе, будет предоставлена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей.

"Постановление принято в связи с длительным периодом действия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и ограничениями возможности получения оздоровительного отдыха, санаторно-курортного лечения, а также в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни", – уточнили в пресс-службе Смольного.

17 сентября Владимир Путин подписал указ о предоставлении разовой выплаты в размере 50 тысяч рублей россиянам, имеющим медали "За оборону Ленинграда" или знак "Жителю блокадного Ленинграда" и постоянно проживающим на территории РФ, в Латвии, Литве, Эстонии, в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

Отметим, что проживавшие в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев граждане не имеют знака "Жителю блокадного Ленинграда" и не относятся к категории льготников.


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