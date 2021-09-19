Памфилова призвала ГИК принять меры к главе ТИК 27, который не узрел ничего необычного в закрытой картонкой камере на УИК 1379

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к коллегам из петербургского ГИК с призывом принять меры — вплоть до увольнения — к председателю ТИК №27, который закрыл глаза на нарушения, произошедшие днём ранее на территории участковой избирательной комиссии № 1379, делится ТАСС.

Напомним, накануне член обозначенной УИК с правом совещательного голоса Кирилл Никитин рассказал ЗАКС.ру, что в первой половине дня 18 сентября другие члены комиссии вытаскивали из сейфа бюллетени.

В районе 11:00 помещение УИК № 1379 закрыли на "санитарную обработку": вернувшись в помещение после проветривания, Никитин обнаружил, что пломба на сейфе изменила своё изначальное местоположение.

Изучив запись с камеры наблюдения, он увидел, что во время "обработки" одна из присутствовавших в помещении женщин, держа в руках пачку документов — предположительно, бюллетеней — подошла к сейфу, открыла его и именно в этот момент камеру закрыли какой-то картонкой. Когда бумагу убрали, женщины рядом с сейфом уже не было. Всё это время на месте дежурила полицейская.

"Видео с УИК № 1379, на котором камера закрыта частично и предположительно проходят манипуляции с сейфом у членов ТИК № 27 не вызвало эмоций. На вопрос "Что с этим делать?" последовал ответ "Бывает"", – рассказывали о беседе с главой обозначенного ТИК "Наблюдатели Петербурга".