           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:58

Памфилова призвала ГИК принять меры к главе ТИК 27, который не узрел ничего необычного в закрытой картонкой камере на УИК 1379

фото ЗакС политика Памфилова призвала ГИК принять меры к главе ТИК 27, который не узрел ничего необычного в закрытой картонкой камере на УИК 1379

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова обратилась к коллегам из петербургского ГИК с призывом принять меры — вплоть до увольнения — к председателю ТИК №27, который закрыл глаза на нарушения, произошедшие днём ранее на территории участковой избирательной комиссии № 1379, делится ТАСС.

Напомним, накануне член обозначенной УИК с правом совещательного голоса Кирилл Никитин рассказал ЗАКС.ру, что в первой половине дня 18 сентября другие члены комиссии вытаскивали из сейфа бюллетени.

В районе 11:00 помещение УИК № 1379 закрыли на "санитарную обработку": вернувшись в помещение после проветривания, Никитин обнаружил, что пломба на сейфе изменила своё изначальное местоположение.

Изучив запись с камеры наблюдения, он увидел, что во время "обработки" одна из присутствовавших в помещении женщин, держа в руках пачку документов — предположительно, бюллетеней — подошла к сейфу, открыла его и именно в этот момент камеру закрыли какой-то картонкой. Когда бумагу убрали, женщины рядом с сейфом уже не было. Всё это время на месте дежурила полицейская.

"Видео с УИК № 1379, на котором камера закрыта частично и предположительно проходят манипуляции с сейфом у членов ТИК № 27 не вызвало эмоций. На вопрос "Что с этим делать?" последовал ответ "Бывает"", – рассказывали о беседе с главой обозначенного ТИК "Наблюдатели Петербурга".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости19 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru