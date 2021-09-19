"Малайцы" и "индонезийцы" призвали жителей Колпино голосовать

Избиратели из Колпинского района Петербурга сообщили о поступивших утром 19 сентября сообщениях в WhatsApp с призывом прийти на выборы депутатов ЗакСа и поддержать определенного кандидата и определенную партию. Скрины рассылок прислал ЗАКС.Ру кандидат от КПРФ Егор Михайлов.

Он сообщил, что ему рассказывали об этих сообщениях как пенсионеры, так и люди среднего возраста.

Некоторые призывы были отправлены с номера, начинающегося на +62 (Индонезия), другие — с номера на +60 (Малайзия). Сколько таких сообщений было разослано и по какому принципу выбирали адресатов — неизвестно.

Напомним, вся территория Колпинского района входит в избирательный округ № 25. Помимо Михайлова, в выборах здесь участвуют действующий депутат, член "Единой России" Елена Киселева, представитель "Яблока" Дмитрий Осипов, Анатолий Петрунин из "Справедливой России – За Правду", кандидат от ЛДПР Андрей Незабудкин и Ринат Миннапов, представляющий Партию Роста.