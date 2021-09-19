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ГИК не отменил решение ТИК о хранении бюллетеней разных участков в одном помещении

фото ЗакС политика ГИК не отменил решение ТИК о хранении бюллетеней разных участков в одном помещении

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 19 сентября отказалась удовлетворять жалобу кандидата в депутаты Законодательного собрания Дмитрия Хорзова на решение территориального избиркома № 27. ТИК 18 сентября принял решение о сохранности бюллетеней, в котором рекомендовал находящимся в одном здании участковым комиссиям хранить всю документацию в одном помещении с использованием видеонаблюдения или видеорегистрации. 

Решение носило рекомендательный характер, отметил член ГИК Олег Зацепа. Он добавил, что эта рекомендация фактически не исполнялась.

Член Горизбиркома Ольга Покровская заявила, что не исполнялось решение только из-за бдительности кандидатов в депутаты и вмешательства в ситуацию секретаря ГИК Марины Ждановой. Территориальный избирком вообще не имел права принимать подобное решение, считает Покровская. Она предложила отменить документ ТИК.

– Его исполнение могло бы повлечь нарушение законодательства о выборах, если бы бюллетени перемещались в помещение без видеорегистрации. При этом необходимая оговорка в решении есть. Что в совокупности с рекомендательным характером решения не позволяет нам признать его незаконным, – заявил Зацепа.

Он напомнил, что 19 сентября — последний день голосования, и решение ТИК № 27 в любом случае не будет исполняться. Зацепа предложил оставить жалобу без удовлетворения. Большинство членов Горизбиркома поддержали его.


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