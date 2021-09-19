Суд отказался отстранять от работы ЧПРГ Зарецкого, составившего акт о вбросе на УИК № 1754

Адвокат Ксения Михайлова сообщила "Наблюдателям Петербурга", что Приморский районный суд отказался удовлетворять иск участковой избирательной комиссии № 1754, которая пыталась добиться отстранения члена комиссии с правом решающего голоса Никиты Зарецкого.

"Возможно, желание отстранить Зарецкого появилось у комиссии после того, как 18 сентября он и Артём Иваницкий отследили и заактировали факт вброса бюллетеней", – предположили наблюдатели, прикрепив к записи фотографию бюллетеней в урне.

Напомним также, что в Петербурге уже имеется прецедент с экстренным отстранением ЧПРГ через суд: с участка № 2188 сняли ЧПРГ Татьяну Косинову, заявившую о возможных "каруселях".