Сайт "Новой газеты" подвергся масштабной DDoS-атаке на свой сайт: нападки на портал издания начались в 14:45 мск и не прекращаются на момент написания заметки.

"Из-за особенностей наших настроек защиты от таких атак и фактора Крыма, защита у нас работала в фоновом режиме, за это время злоумышленники вычислили адрес сервера и атаковали уже его IP-адреса напрямую", - поделились журналисты "Новой" в соцсетях.

На данный момент техническая поддержка издания готовит новый резервный IP-адрес, который предполагает максимальную защиту от DDoS-атак.

Журналисты надеются, что сайт удастся "отбить" в течение ближайшего времени.