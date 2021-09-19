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Региональные депутаты избрали главой Северной Осетии Сергея Меняйло

фото ЗакС политика Региональные депутаты избрали главой Северной Осетии Сергея Меняйло

В республике Северная Осетия (Алания) депутаты регионального парламента 57 голосами избрали на пост главы Сергея Меняйло, который в апреле был назначен на это место в качестве врио. Ни один из депутатов не проголосовал против и не воздержался, сообщает ТАСС.

"Будут обновлены отраслевые программы развития, которые дадут конкретные представления о том, что мы рассчитываем получить в финале и какой будет социальный эффект наших действий. Кроме того, эти программы дадут понимание, какими методами и способами мы достигаем своих целевых показателей, какие ресурсы необходимо задействовать, каков будет формат взаимодействия с федеральными органами государственной власти и крупным бизнесом федерального уровня", - произнес по случаю своего избрания Меняйло.

Новый глава региона сменил на этом посту Вячеслава Битарова. Ранее Меняйло работал президентским полпредом по Сибирскому федеральному округу.

Напомним, что, как и в ряде регионов, после отмены выборов глав субъектов РФ осенью 2004 года они в Северную Осетию так и не вернулись: руководителя по рекомендации президента утверждают депутаты. Точно так же обстоит дело, например, и в Карачаево-Черкесии, где 19 сентября переизбрали Рашида Темрезова.

фото: alania.gov.ru


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