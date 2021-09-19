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Новости 16:55

Пациентка Покровской больницы "проголосовала" без своего ведома

фото ЗакС политика Пациентка Покровской больницы "проголосовала" без своего ведома

Житель Василеостровского района 19 сентября пришел на УИК № 133, чтобы проголосовать, и увидел, что в книге избирателей уже кто-то расписался за его мать. С 16 сентября она проходит лечение в Покровской больнице и не оставляла заявку для выездной комиссии, об этом рассказал ЗАКС.Ру сам избиратель Виктор (он попросил не указывать его фамилию). 

— Пришел на участок. После формальностей меня попросили расписаться в книге. Я знаю, что после меня идет моя мама - мы живем вместе. Увидел подпись, что она проголосовала на дому, — рассказал Виктор. 

Он рассказал, что председатель УИК Игорь Михайлов на вопрос мужчины  о том, как так вышло, ответил: "Наверное, будем разбираться". 

В разговоре с ЗАКС.Ру Михайлов назвал случившееся "простой ошибкой". 

— Объясняю, проверили реестр, заявлений нет. Просто в пятницу была "коматоза", бардак полный. Уже никто ничего не соображал. Люди просто ошиблись, — заявил Михайлов. 

Он уточнил, что комиссия сделала отметку, что подпись внесли ошибочно и пациентку внесли в "пустографку" — перечень тех, кто еще не голосовал. 

Сама "проголосовавшая" рассказала ЗАКС.Ру, что обычно не пропускает выборы. Ей предлагали заполнить заявку на выездное голосование, но она не стала записываться, так как ей было "не до этого" из-за осложнений от коронавируса. 

Константин Леньков


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