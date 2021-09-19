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Новости 16:42

ГИК об удалении членов комиссий с участков через суд: Если есть основание, будет решение

фото ЗакС политика ГИК об удалении членов комиссий с участков через суд: Если есть основание, будет решение

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин на брифинге в медиацентре "Выборы-2021" прокомментировал более 10 исков в суды об отстранении членов комиссий от работы на участках Фрунзенского района. По его словам, именно так процесс и должен происходить - через суд.

- Такую возможность закон абсолютно дозволяет. Это единственный законный способ. Сделать это без решения суда невозможно. Обжалование того или иного решения происходит в апелляционном, касационном или надзорном порядке, и никакие другие органы не могут вмешиваться в деятельность судей и как-то трактовать судебные решения или помешать им, - заявил Кузьмин.

Также через суд отстранить от работы в избиркомах пытаются членов комиссий и наблюдателей в других районах Петербурга. По данным пресс-службы городских судов, всего таких исков 15 - большинство находятся во Фрунзенском районном суде. 

В 2019 году происходила аналогичная история. Тогда от работы на выборах отстранили 16 членов комиссий. 

София Саттарова


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