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Новости 17:21

В Москве задержали пикетчиков, пожелавших честных выборов в России

фото ЗакС политика В Москве задержали пикетчиков, пожелавших честных выборов в России

В центре Москвы, на Пушкинской площади, три активиста попытались провести одиночные пикеты в защиту честных выборов, но практически сразу были задержаны полицейскими, передает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Демонстранты держали в руке плакаты с надписями "Я за честные и свободные выборы" и "Свободу политзаключенным". Их увезли в отдел полиции по Тверскому району. От "ОВД-Инфо" за ними поехали адвокаты.

Отметим, что трехдневное голосование в Госдуму проводится в семи регионах. В столице из зарегистрировавшихся для электронного голосования избирателей, по последним данным, проголосовало уже более 93% человек.


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