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Новости 17:45

Член УИКа №1641 призналась, что перепутала избирателей и вручила бюллетени не тому человеку

фото ЗакС политика Член УИКа №1641 призналась, что перепутала избирателей и вручила бюллетени не тому человеку

На петербургском избирательном участке №1641 произошел инцидент, запечатленный на видеозаписи, которую прислали в редакцию Znak.com. Суть в том, что член избиркома признала свою ошибку: женщина выдала бюллетени не тому человеку, вписав его паспортные данные в графу с именем другого избирателя. На видеозаписи наблюдатели вместе с совершившей оплошность представительницей УИКа идут заполнять специальный акт о нарушении. Полиция предпочла не вмешиваться в конфликт.

В пресс-службе Горизбиркома пообещали, что разберутся в ситуации.

Отметим, что именно возле того же УИКа №1641 накануне задержали экс-кандидатку, снятую с выборов в ЗакС, Ирину Фатьянову. Рядом с ней затеяли драку, по ее мнению, некие провокаторы, и Фатьянову задержали якобы по делу о хулиганстве, но вскоре отпустили из отдела полиции без протокола.


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