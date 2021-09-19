После угроз наблюдателям на двух УИКах в Москве "Яблоко" решило их отозвать

Наблюдатели, работающие на двух избирательных участках в столичном районе Котельники, досрочно прекратили свою работу на выборах по решению партийного руководства. Основанием для этого стали угрозы физической расправы, которые получили наблюдатели вместе с корреспондентом "Дождя"* Александром Макаpовым, сообщившим об этом в редакцию.

Наиболее веская угроза, когда наблюдатели откликнулись на сообщение об очередном нарушении на участке, прозвучала от членов избиркома, в изложении "Дождя"* следующим образом: "если они не перестанут ездить по участкам, им ***** (конец)".

*Минюст внес телеканал "Дождь" в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента.