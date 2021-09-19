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Новости 18:46

Из УИК №1806 опять прогнали журналистов

фото ЗакС политика Из УИК №1806 опять прогнали журналистов

Около 18:00 из-за сообщения о возможном вбросе бюллетеней в участковой избирательной комиссии №1806, которая проводит выборы в 3-ем избирательном округе на выборах депутатов Законодательного собрания, прибыли журналистыиз петербургских СМИ: "Фонтанки", Sota.Vision, "Новой газеты" и "Ротонды". Члены комиссии потребовали у журналистов покинуть помещение из-за  якобы незаконной съемки, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В это время на избирательном участке около 30 минут избиратели стояли в очереди за бюллетенями, хотя соседний участок №1807 был безлюдным. Молодые люди в деловых костюмах, которых видел на этом участке корреспондент ЗАКС.Ру несколькими часами ранее, все так же закрывали обзор наблюдателей и журналистов на урны с бюллетенями. 

Председатель комиссии Виктория Малых требовала от журналистов прекратить съемку. На вопросы представителей СМИ о предполагаемом вбросе она отвечать отказалась. 

Через полчаса на участок приехал член ТИК №9 Даниил Кен. Он сообщил ЗАКС.Ру, что не смог с уверенностью разглядеть крупные пачки бюллетеней. Кен попытался подать жалобу на возможный вброс, но комиссия отказалась ее принимать. 

Несколькими часами ранее с этого участка прогнали корреспондента ЗАКС.Ру, который приехал на участок из-за сообщения местного активиста о неизвестных молодых людях, которые мешали наблюдателям следить за избирательными урнами. Мужчины заявили, что они якобы "оказывают содействие" сотрудникам МВД в соблюдении общественного порядка. При это полицейский, находящийся на участке, не знает, кто они такие. В Горизбиркоме редакции ЗАКС.Ру обещали разобраться в недопуске журналиста на УИК №1806, но пока о принятых мерах в городской комиссии не сообщали. 

Во второй день голосования, 18 сентября,  на этом участнике сотрудники полиции задержали с пачкой бюллетеней с отметкой за самовыдвиженку Марину Лыбаневу, дечери председателя Заксобрания Вячеслава Макарова. Позже она заявила, что это "провокация", к которой она не имеет никакого отношения. 

Константин Леньков


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