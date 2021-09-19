Памфилова: Подтвердились 12 случаев вброса бюллетеней на выборах в Госдуму в восьми регионах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что к вечеру 19 сентября подтверждены 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми регионах России.

"Подтвердились 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ. Вот на всю страну, а не тот хайп, который идет по некоторым информационным потокам", - заявила Памфилова.

По ее словам, к 17:30 19 сентября были признаны недействительными 8 539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах России.

В частности, ТИК №42 признал недействительными бюллетени за 17 - 18 сентября в трех УИКах в Кировском районе Петербурга. Жалобы на них подали из-за того, что сейфы для хранения бюллетеней там передвинули так, что они пропали из поля зрения камер видеонаблюдения.