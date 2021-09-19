           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:36

Памфилова: Подтвердились 12 случаев вброса бюллетеней на выборах в Госдуму в восьми регионах

фото ЗакС политика Памфилова: Подтвердились 12 случаев вброса бюллетеней на выборах в Госдуму в восьми регионах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что к вечеру 19 сентября подтверждены 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми регионах России.

"Подтвердились 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах РФ. Вот на всю страну, а не тот хайп, который идет по некоторым информационным потокам", - заявила Памфилова.

По ее словам, к 17:30 19 сентября были признаны недействительными 8 539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах России. 

В частности, ТИК №42 признал недействительными бюллетени за 17 - 18 сентября в трех УИКах в Кировском районе Петербурга. Жалобы на них подали из-за того, что сейфы для хранения бюллетеней там передвинули так, что они пропали из поля зрения камер видеонаблюдения.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости19 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru