В Москве и Петербурге завершилось голосование на выборах в Госдуму и Заксобрание

В Москве, Петербурге и других регионах в том же часовом поясе завершилось голосование на выборах в Госдуму. Также в Петербурге завершилось голосование на выборах в Заксобрание.

Голосование длилось три дня. Оно началось 17 сентября. По данным ЦИК, на 18:00 общая явка по стране на выборах в Госдуму составила более 45%.

В нескольких регионах избиратели могли проголосовать через электронную систему, если подавали соответствующее заявление до 13 сентября. Дистанционно голосовать можно было в Москве, Севастополе, Ярославской, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской областях. В некоторых случаях избиратели столкнулись с трудностями из-за сбоев системы: так, "Яблоко" пожаловалось в ЦИК, получив более 200 сообщений о таких проблемах.

Пока еще остаются открыты избирательные участки в Калининграде, где время отстает от московского на час. Они закроются в 20:00 по местному времени (21:00 мск).