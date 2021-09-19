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Выборы 2021

Муниципал 20:31

В четырех УИКах в МО "Автово" вручную пересчитают бюллетени из-за снятого с выборов кандидата в муниципалы

фото ЗакС политика В четырех УИКах в МО "Автово" вручную пересчитают бюллетени из-за снятого с выборов кандидата в муниципалы

Избирательная комиссия МО "Автово" приняла решение о ручном пересчете бюллетеней на довыборах в муниципальный совет из КОИБ, сообщила участница муниципальных выборов Екатерина Гончарова.

Голоса вручную пересчитают на УИК №№ 602, 603, 604 и 606. Такое решение было принято из-за того, что в теченине некоторого времени 17 сентября в бюллетенях был кандидат Ермаков. 9 сентября Кировский суд отменил решение о его регистрации в качестве кандидата в муниципальный совет МО "Автово", однако в первый день голосования кандидат не был вычеркнут из бюллетеней.

При ручном подсчете будут искать отметки в поддержку Ермакова. В общих результатах их учитывать не будут. По словам Гончаровой, из 4 462 бюллетеней уже 582 признали недействительными из-за неправильного зачеркивания графы с кандидатом.


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