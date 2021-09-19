Горизбирком: Явка на выборах в Госдуму на 18:00 в Петербурге составила 33,6%

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин в ходе брифинга в Городском медиацентре "Выборы-2021" огласил данные о явке избирателей на 18:00 19 сентября.

На выборах депутатов Государственной думы явка составила 33,6% от общего числа петербургских избирателей. Явка на голосовании по выборам в Законодательное собрание ниже - 31,35%.

- На наш взгляд, она не сказать, чтобы очень большая, но такая стандартная хорошая явка, - заключил Кузьмин.

Представитель Горизбиркома назвал трехдневное голосование непростым, но полезным опытом.

- Мы продержались эти три дня. Для нас это были непростые дни . Голосование по такой смешанной кампании в три дня в Петербурге проходит впервые. Это полезный опыт. Мы старались и стараемся все сделать на достойном уровне, - заявил он.

Кузьмин также выразил надежду, что подсчет голосов пройдет в соответствии с нормами закона и этики, "потому что Петербург это культурная столица".