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Выборы 2021

Новости 20:43

Горизбирком: Явка на выборах в Госдуму на 18:00 в Петербурге составила 33,6%

фото ЗакС политика Горизбирком: Явка на выборах в Госдуму на 18:00 в Петербурге составила 33,6%

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин в ходе брифинга в Городском медиацентре "Выборы-2021" огласил данные о явке избирателей на 18:00 19 сентября. 

На выборах депутатов Государственной думы явка составила 33,6% от общего числа петербургских избирателей. Явка на голосовании по выборам в Законодательное собрание ниже - 31,35%. 

- На наш взгляд, она не сказать, чтобы очень большая, но такая стандартная хорошая явка,  - заключил Кузьмин.

Представитель Горизбиркома назвал трехдневное голосование непростым, но полезным опытом. 

- Мы продержались эти три дня. Для нас это были непростые дни . Голосование по такой смешанной кампании в три дня в Петербурге проходит впервые. Это полезный опыт. Мы старались и стараемся все сделать на достойном уровне, - заявил он.

Кузьмин также выразил надежду, что подсчет голосов пройдет в соответствии с нормами закона и этики, "потому что Петербург это культурная столица". 


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