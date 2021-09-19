За выборами в Петербурге следили национал-консерваторы из Франции

Поздно вечером 19 сентября в петербургском медиацентре "Выборы-2021" представили международных наблюдателей, которые следили за ходом голосования в регионе.

Оказалось, что они представляют националистическую консервативную партию Франции "Национальное объединение". Ей руководит Марин Ле Пэн. До июня 2018 года партия носила название "Национальный фронт". Спикеры отметили, что приехали в Петербург по личной инициативе.

Возглавил группу депутат Европарламента Тьерри Мариани, которого в европейской прессе иногда называют "другом Путина". Он известен организацией несколько визитов парламентских делегаций в Крым. В 2018 году наблюдал на полуострове за проведением президентских выборов.

Выступая на брифинге, Марини заявил о высоких мерах безопасности в Петербурге. Он заметил, что во Франции нет камер видеонаблюдения на участках.

Еще один депутат Европарламента, также представляющий "Национальное объединение" Ле Пэн, Жан-Лин Лакапель признался, что был приятно удивлен принятыми в России мерами для голосования людей с ограниченными возможностями.

- Вам есть чему научить даже западные страны, - заявил Лакапель.

Единственный представитель "Национального объединения" в Сенате Франции Стефан Ревье рассказал о многочисленных нарушениях на выборах в Марселе и подчеркнул, что прошедшие в России выборы, были демократическими.

- Я видел по-настоящему демократический процесс, - восхитился Ревье.

Напомним, парламентские выборы в Петербурге прошли с 17 по 19 сентября. Жители города выбирали депутатов Госдумы и городского Законодательного собрания. Общественная организация "Наблюдатели Петербурга" заявила о сотнях заявлений о возможных нарушениях, которые к ним поступили в дни голосования.

Сергей Еремеев