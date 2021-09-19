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Новости 19 сентября, 22:02

Заявившую о "каруселях" в УИК №1662 ЧПСГ отстранили после закрытия участка

фото ЗакС политика Заявившую о "каруселях" в УИК №1662 ЧПСГ отстранили после закрытия участка

Петроградский районный суд Петербурга вечером 19 сентября отстранил от должности члена комиссии №1662 с правом совещательного голоса Анастасию Федосееву. Ранее она сообщала о возможных "каруселях" на участке. Решение суда зачитала лично председатель комиссии Галина Рогулина уже после закрытия участка, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. 

Суд установил, что Федосеева якобы фотографировала персональные данные военнослужащих и мешала работе комиссии. Решение о ее отстранении вступило в силу немедленно. Документ из суда на участок привез один из членов комиссии с правом решающего голоса. 

По словам Федосеевой, в первый день голосования на участок заявлялось около шестисот человек. По ее мнению, похожие друг на друга молодые люди могли переодеваться у входа на участок, чтобы получить бюллетени по второму разу. 

После того как Федосеева после отстранения покинула участок, члены комиссии начали считать неиспользованные бюллетени — они выстроились плотной стеной, закрывая председателя от наблюдателей. Методика подсчета у Рогулиной оказалась впечатляющая — более пятисот бюллетеней она насчитала в уме, ни разу не сбившись. 

Наблюдатели от "Справедливой России — За правду" и "Яблока" составили жалобу на такой "счёт". 

Как сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов, кроме Федосеевой Петроградский районный суд отстранил от работы также членов УИК № 1646 Катерину Емельянову и Марата Нафикова.  В отношении Полины Небора, члена УИК №1658 производство было прекращено, так как избирательная комиссия сама отказалась от иска.

Контантин Леньков


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