На УИК №1809 задержали кандидата в депутаты МО "Ланское" Дмитрия Лысова

Полицейские задержали на УИК №1809 кандидата в муниципальные депутаты МО "Ланское" от "Яблока" Дмитрия Лысова, сообщили представители петербургского отделения в телеграм-канале.

По словам "яблочников", кандидата задержали после звонка председателя УИК, не назвав формальных причин. Лысова доставили в 30-й отдел полиции. Также Ирина Фатьянова в телеграм-канале сообщила, что на том же УИКе были задержаны два члена комиссии с правом совещательного голоса по просьбе председателя.

В 20:00 19 сентября в Петербурге завершилось голосование на выборах в Госдуму и Заксобрание. Комиссии приступили к подсчету итогов. В ряде УИК процедура сопровождается отстранениями и задержаниями членов комиссий, нарушением порядка и т.д.