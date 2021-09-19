ЦИК: Пять партий набирают более 5% голосов на выборах в Госдуму после обработки 15% бюллетеней

ЦИК в ходе работы информационного центра представил данные после обработки 15% бюллетеней, согласно им, пока 5-процентный порог для прохождения в Госдуму преодолевают пять партий.

Пока "Единая Россия" набирает 41,25% голосов, на втором месте - КПРФ с 23,88%, на третьем - ЛДПР с 9,06%. Далее идут "Новые люди" (7,30%) и "Справедливая Россия" (6,98%). Другие партии пока не преодолевают порог в 5%, ближе всех к этому Партия пенсионеров, набирающая сейчас 2,99%.

В 20:00 19 сентября в Петербурге завершилось голосование на выборах в Госдуму и Заксобрание. Комиссии приступили к подсчету итогов. В ряде УИК процедура сопровождается отстранениями и задержаниями членов комиссий, нарушением порядка и т.д.