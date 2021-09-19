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Новости 19 сентября, 22:14

Экзитпол: "Единая Россия" лидирует на выборах в ЗакС Петербурга

фото ЗакС политика Экзитпол: "Единая Россия" лидирует на выборах в ЗакС Петербурга

Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр обнародовал данные экзитполов. В опросе приняли участие более 14,5 тысяч человек.

Согласно представленным результатам опроса, "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Петербурга - 38,17%. На втором месте оказалась партия "Новые люди" - 11,22%. Третья строчка у КПРФ - 11,06%. У ЛДПР - 8,37%.  "Справедливая Россия", по данным экзитпола, набирает 7,23%, а РПСС - 5,21%. Менее 5% согласно результатам опроса, получили партии "Яблоко" (4,01) и Партия роста (3,09). 

На выборах в Государственную думу в Петербурге такжее лидирует "Единая Россия" - 38,44%. КПРФ оказались на втором месте и получили 10,38% голосов опрошенных. Замыкают тройку "Новые люди" - 9,8%. Более 5% могут набрать, по данным опроса, также ЛДПР (7,71) и "Справедливая Россия" (7,86).  У остальных участвующих в выборах в Госдуму партий по результатам экзитпола может оказаться менее 5% голосов избирателей. 

 


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