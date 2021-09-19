В Красносельском районе задержали "буянивших" председателя и члена УИК

Полицейские задержали председателя избирательного участка № 803 (Кировский район) Михаила Федорова, сообщил ЗАКС.Ру кандидат в депутаты Заксобрания Петербурга от "Справедливой России - За правду" Владислав Горский. Он уточнил, что задержанных двое, но имя второго человека эсер не знает.

Кандидат отметил, что поводом для вмешательства полиции стало "буйное поведение" отдельных членов комиссии.

- Когда закрылся УИК, практически сразу член комиссии полез к сейфу, достал оттуда пакеты с бюллетенями. Наши ЧСГ стали делать ему замечания, говорили, что процедура иная. Он разорвал эти пакеты, всё развалилось по полу. Наша девушка встала к стационарной урне, чтобы закрыть её. Он начал эту урну ломать, просто её раскурочил. Бюллетени высыпались, всё смешалось, - рассказал Горский.

После этого, по его словам, вмешался полицейский, а буйного мужчину отсадили.

- Но комиссия не прекратила свою работу, они начали подсчёт голосов, в нарушение всего возможного законодательства. Я составил жалобу в УИК с требованием принять решение об аннулировании результатов голосования на данном участке. Под камеру зампредседателя УИК отказался брать мою жалобу. В итоге приехал зампредседателя ТИК № 7, который данную жалобу взял, - добавил Горский.

Он уточнил, что членов комиссии задержала прибывшая на место оперативная группа за то, что они "буянили". Член УИК с правом совещательного голоса Полина Сафонова объяснила ЗАКС.Ру, что эти люди ломали урну прямо на глазах сотрудника полиции, а один из них вырывался, когда полицейский пытался его успокоить.

Напомним, территория УИК № 803 входит в думский округ № 212. Справороссы жалуются на ситуацию на УИК этого округа на протяжении всех дней голосования. Утром 19 сентября они потребовали отставки главы Красносельского района Олега Фадеенко.