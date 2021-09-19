ЧПСГ ТИК №18 задержали за "проникновение" на УИК №1658

Члена территориальной избирательной комиссии №18 с правом совещательного голоса Сергея Владимирова задержали сотрудники полиции якобы за то, что он незаконно проник на территорию участковой комиссии №1658. Он хотел проверить, есть ли посторонние на участке после закрытия, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ТИК №18 с правом решающего голоса Динар Идрисов рассказал ЗАКС.Ру, что на участке до закрытия могли оставаться посторонние люди. Он заметил троих подозрительных людей около 18:00.

— Я пригласил председателя [Игоря Большакова], спросил, кто эти лица. Он ответил, что зарегистрировал их. Я попросил показать документы, на основе которых их зарегистрировали. Принёс документы — бумажки, в которых нет данных, - рассказал Идрисов.

По словам Идрисова, председатель согласился с замечанием о том, что законных оснований для регистрации этих троих людей нет. ЧПРГ обратился к сотруднику полиции с требованием удалить посторонних с участка, после чего трое решили покинуть комиссию добровольно. Позже Идрисов с другими членами территориального избиркома №18 ухали с участка, а за пять минут до его закрытия трое неизвестных вернулись.

Чтобы удостоверится, что эти трое неизвестных вернулись, Владимиров перелез через забор школы №25, в которой находится участок, и постучался в дверь. После этого сотрудники полиции увезли его в отдел полиции.

Константин Леньков