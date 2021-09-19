Депутат Вишневский отправился в отдел к задержанным на Петроградской стороне членам УИК

Заместитель председателя партии "Яблоко" и депутат Заксобрания шестого созыва Борис Вишневский сообщил ЗАКС.Ру, что выехал в отдел полиции № 18, куда доставили задержанных членов участковых избирком Петроградского района с правом совещательного голоса.

По информации экс-кандидата в депутаты ЗакСа Ирины Фатьяновой, всего в отдел отправили порядка восьми человек. Туда приехал адвокат Игорь Скачко. Он сообщил ЗАКС.Ру, что его уже пропустили внутрь.

Часть задержанных отвезли в отдел полиции № 35. В целом, по оценкам Фатьяновой, задержали порядка 20 человек.

Напомним, ранее задержали кандидата в муниципальные депутаты МО "Ланское" от "Яблока" Дмитрия Лысова.