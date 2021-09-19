"Живая, свежая кровь": Матвиенко ожидает смены порядка 20 сенаторов Совфеда после выборов в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала "Россия-1" заявила, что порядка 20 сенаторов могут прийти в Совфед после выборов.

"Мы ожидаем, по предварительным данным, порядка 20 новых сенаторов. Это такая будет живая кровь, свежая кровь, новые люди, новые лица, которые придут работать в Совет Федерации", - приводит слова Матвиенко "Интерфакс".

По ее словам, на выборах в Госдуму "никаких серьезных нарушений, которые бы могли изменить ход голосования, повлиять на волеизъявление, нет". Выявленные она назвала "рабочими". Также Матвенко призвала "отдать должное" Центризбиркому за то, что эти нарушения "не заметает под ковер, публично называет". В целом спикер Совфеда считает выборы "абсолютно демократичными, прозрачными и легитимными".

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла о 12 подтвержденных случаях вбросов бюллетеней в восьми регионах России. Отдельно Памфилова высказывалась по нарушениям в Петербурге, призывая наказать "организаторов безобразий".