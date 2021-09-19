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Новости 19 сентября, 23:46

На УИК №1185 признали недействительными бюллетени с якобы надомного голосования

фото ЗакС политика На УИК №1185 признали недействительными бюллетени с якобы надомного голосования

Член территориальной избирательной комиссии №26 Дмитрий Иевлев сообщил ЗАКС.Ру, что нижестоящая участковая комиссия №1185 признала недействительными бюллетени с якобы надомного голосования. Ранее член комиссии с правом совещательного голоса обнаружил, что УИК в какой-то момент успела сходить на надомное голосование. Подтвердить это актами и другими документами у комиссии не получилось, рассказывал Иевлев. Он добавил, что члены УИК уверяли, что дома проголосовали 135 человек. 

- По этому сейф-пакету было решение признать все находящиеся в нем бюллетени недействительными. Потому что, не были люди вписаны в список и не было акта выдачи этих бюллетеней от участковой избирательной комиссии членам этой комиссии, которые пошли по домам, - рассказал член ТИК №26. 

Он добавил, что при вскрытии этого сейф-пакета бюллетени пересчитали. Их оказалось 189, заявил Иевлев. 

По его словам, также есть сомнения в сохранности бюллетеней, которые накануне переместили из стационарной урны в сейф-пакет. Номер пакета 19 августа не совпадает с номером пакета, который упаковывали 18 сентября, сказал член ТИК №26. 


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