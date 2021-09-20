ЦИК: "Единая Россия" лидирует с 44% голосов после обработки четверти всех протоколов

ЦИК опубликовал данные по итогам обработки 25% протоколов, пятерка преодолевающих порог в 5% для прохождения в Госдуму практически не изменилась, но обновила результаты.

"Единая Россия" пока набирает 44,26% голосов, КПРФ - 22,31%. ЛДПР - 8,5%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,32%, "Новые люди" - 6,58%.

В 20:00 19 сентября в Петербурге завершилось голосование на выборах в Госдуму и Заксобрание. Комиссии приступили к подсчету итогов. В ряде УИК процедура сопровождается отстранениями и задержаниями членов комиссий, нарушением порядка и т.д.