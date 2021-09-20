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Новости 1:36

Комиссия Госдумы предложит признать более 20 НПО нежелательными в РФ за вмешательство в выборы

фото ЗакС политика Комиссия Госдумы предложит признать более 20 НПО нежелательными в РФ за вмешательство в выборы

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России предложит признать нежелательными более 20 НПО после выборов, об этом говорится в телеграм-канале комиссии.

Глава комиссии Василий Пискарев заявил, что зарубежные НПО "массово распространяли фейки о выборах в России". По его словам, в первую очередь это относится к движению "Голос"*.

"Есть информация о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке, направленной на дискредитацию выборов. Зафиксированы также факты обучения за границей провокаторов для организации инцидентов на выборах", - заявил Пискарев в ходе работы информационного центра ЦИК.

Он добавил, что более 20 иностранных НПО "открыто призывали Фейсбук, Твиттер и Гугл не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента". Комиссия подготовила обращение в Генпрокуратуру.

*Внесено Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов


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