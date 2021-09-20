В СПЧ не увидели грубых нарушений на выборах, влияющих на итоги голосования

Член СПЧ, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод заявил, что в совете не выявили грубых нарушений, которые бы повлияли на итоги голосования, передает "Интерфакс".

По словам Брода, за три дня голосования СПЧ получил порядка 160 тысяч сообщений, из них большинство "носило информационный, справочный характер".

"400 сообщений было о предполагаемых нарушениях и 180 сообщений представляли собой явно недостоверную информацию, либо фейки. Грубых нарушений, влияющих на волеизъявление граждан, в целом, нет", - сказал Брод.

По его словам, избирательная система "достаточно оперативно реагировала на сообщения общественников". Там, где были нарушения, ящики для голосования опечатывались, бюллетени признавались недействительными, отметил Брод.

Он также сообщил о фактах незаконной агитации, нескольких случаев конфликтов на участках, "драк с наблюдателями с участием членов комиссий и пришлых людей, которые провоцировали беспорядки", порче бюллетеней и удалении наблюдателей.

В 20:00 19 сентября в Петербурге завершилось голосование на выборах в Госдуму и Заксобрание. Комиссии ведут подсчет итогов. В ряде УИКов процедура сопровождается отстранениями и задержаниями членов комиссий, нарушением порядка и т.д. Из ТИК №36 вытолкали журналистов и членов комиссий.