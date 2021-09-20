Даниила Кена задержали на УИК №1802

Сотрудники полиции по звонку из участковой избирательной комиссии № 1802 (МО "Ланское") задержали членасправом территориального избиркома № 9 с правом совещательного голоса Даниила Кена, сообщил ЗАКС.Ру сам задержанный.

Вместе с ним полиция забрала с участка члена УИК № 1802 Екатерину Никифорову.

Сейчас они находятся в 35-м отделе полиции. На Никифорову собираются составить протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

По словам Кена, члены УИК сообщили сотрудникам полиции, что тот якобы мешал работе комиссии. Он предположил, что поводом для обращения стали расхождения в подсчете неиспользованных бюллетеней.

После закрытия участка, члены комиссии не начинали подсчет голосов более пяти часов. Ранее сообщалось, что члены комиссии с правом решающего голоса отгородились от ЧПСГ с помощью столов. На протяжении всего дня голосования на участке также присутствовали неизвестные молодые люди, которые мешали наблюдателям вести съемку.