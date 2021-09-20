Оксана Дмитриева лидирует на выборах в Госдуму по 217-му округу

Кандидат в депутаты Государственной думы от Партии роста Оксана Дмитриева по предварительным данным лидирует по итогу подсчета голосов в пяти участковых избирательных комиссиях под номерами 851, 857, 1862, 2383 и 2384.

По данным ГАС "Выборы", в Юго-Восточном избирательном округе (№217) Дмитриева уже набрала 574 голоса. На втором месте на данный момент представительница партии "Единая Россия" Любовь Егорова, за которую отдали свои голоса 329 избирателей. Третье место у Вячеслава Соколова (КПРФ) - 136 голосов.

Всего на этих участках проголосовал 1681 человек, но лишь 1588 бюллетеней были признаны действительными. Результаты голосования по выборам в 217-м округе с других избирательных участков пока не опубликованы.