Чебыкин обходит Вавилину на выборах в ЗакС по итогу подсчета 10 тысяч бюллетеней

Кандидат "Единой России" Константин Чебыкин пока является лидером по числу голосов в округе №4 на выборах в Законодательное собрание Петербурга. В ГАС "Выборы" на данный момент опубликованы результаты подсчета с девяти избирательных участков: №№ 132, 135, 150, 157, 180, 113, 116, 124, 125. Чебыкина поддержали 3693 петербуржца, голосовавших на этих УИКах.

На втором месте на данный момент в этом округе оказалась глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина ("Справедливая Россия") - за нее на этих участках проголосовали 2519 избирателей. Третье место пока занимает депутат ЗакСа шестого созыва Алексей Ковалев с 1664 голосами. Ковалев на эти выборы выдвинулся от Партии роста, хотя прежде представлял в парламенте "Справедливую Россию", а Вавилина была его помощницей.

На указанных выше девяти избирательных участках проголосовали 10 233 избирателя. Действительными признаны 9905 бюллетеней. Данные о результатах голосования на других участках в этом избирательном округе пока не опубликованы.